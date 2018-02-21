Лучшие
сиделки
Квалифицированные и дипломированные сотрудники
АКЦИЯ при заселении
от 850 руб./сутки
Лучшие
сиделки
Квалифицированные и дипломированные сотрудники
АКЦИЯ при заселении
от 850 руб./сутки
Услуги и цены
Ваши данные не попадут к третьим лицам и останутся конфиденциальны.
Преимущества пансионата
Качественное, полноценное 6-разовое питание
Непрерывная забота и уход.
24 часа, 7 дней в неделю.
Ежедневные гигиенические
процедуры.
Перевозка
в пансионат
Комфортабельное
размещение
Разнообразный
досуг
Выполнение
мед. назначений
СКОЛЬКО ТРАТЯТ КЛИЕНТЫ НА ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ТУЛЕ?
Сравните предлагаемые цены с предложением конкурентов! Убедитесь, что более выгодного предложения на пансионат для престарелых людей в Туле не существует!
*Ваши данные останутся конфиденциальны.
Наши специалисты
Руководитель
Психолог
Реабилитолог
Сиделка
Арт-терапевт
Повар
Частный дом престарелых в Туле и Тульской области «Золотой Век» является специализированным медицинским учреждением для хорошего, надёжного проживания, квалифицированного ухода и обеспечения заботы людям преклонных лет. Каждый наш пациент обеспечивается предоставлением надёжных услуг в комфортных и безопасных условиях. Наряду с этим, мы обеспечиваем внимательное отношение к каждому старику, круглосуточный присмотр за самочувствием и оказание всей необходимой помощи для недопущения необратимых последствий.
Мы ценим каждого своего подопечного, проявляем к ним внимание и оказываем квалифицированную психологическую поддержку. А также дополнительно в нашем частном доме престарелых Сочи для инвалидов, тяжелобольных клиентов, лиц с ограниченными возможностями предоставляется услуга нанять сиделку с заранее обговорённым графиком круглосуточного присмотра или с ограничением по времени. Она обладает необходимой квалификацией, необходимыми знаниями и навыками работы с больными людьми преклонных лет, а также имеет доступную и посильную стоимость.
Наш персонал состоит только из профессиональных и дипломированных специалистов, которые имеют высшее медицинское образование, регулярно повышают уровень своей квалификации. Они готовы найти подход к любому своему пациенту и обладают навыками общения с такой крайне уязвимой группой, как старики.
Наш пансионат для престарелых в Туле недорого обеспечивает всех своих подопечных качественными и надёжными условиями пребывания, обеспечения достойной старости по лояльным ценам. При этом наши профессиональные и безопасные услуги обеспечиваются с гарантией надёжности обслуживания квалифицированным персоналом.
Именно поэтому если вам требуется поселить своего близкого человека преклонных лет в комфортные условия с заботой, вниманием, надёжным обслуживанием и профессиональным лечением, то выбор нашего дома престарелых недорого в Туле и Тульской области «Золотой Век» будет для вас верным и надёжным выбором. За доступную стоимость вы будете обеспечены услугами европейского качества и достойной старостью в кругу своих единомышленников.
Обращайтесь прямо сейчас в наш дом престарелых в Туле «Золотой Век» недорого для поселения своего близкого человека пенсионного возраста в комфортные условия пребывания с качественным обслуживанием и медицинским обеспечением по лояльным ценам.
|
Стоимость проживания
|Стандарт (5-местные номера)
|от 25 000 руб.
|Стандарт + (3-х местные номера)
|от 35 000 руб.
|VIP (1 или 2-х местные номера)
|от 50 000 руб.
|
Цены на услуги в доме престарелых
|Услуга
|Стоимость
|Первичная консультация по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Экскурсия по пансионату
|по предварительной записи
|Перевозка больных
|от 3 000 руб.
|Сиделка
|от 2 000 руб.
|Врач ЛФК
|от 3 500 руб.
|УЗИ
|от 1600 руб.
|Массаж
|от 1 800 руб.
Старые люди представляют собой особую уязвимую группу, которой необходимо обеспечивать особое внимание, уход и заботливое отношение. Зачастую их настроение и психическое состояние неустойчиво, постоянно изменяется. Наряду с этим, старые люди обычно имеют большое количество заболеваний, в том числе и хронического характера. Или различные расстройства психики. Всё это приводит к серьёзным осложнениям и пенсионер в полной или частичной мере уже не может осуществлять самостоятельный уход за собой и выполнять обычные повседневные заботы о себе.
В такой ситуации больному нужна помощь со стороны близких людей или помещение в специализированный интернат, где такую помощь будут оказывать профессионалы. К сожалению, родственники не всегда могут оставить все свои дела и работу, чтобы всецело посвятить себя заботе о старике. Да и нередко необходима специализированное медицинское обслуживание, которое можно обеспечить только при наличии специальных знаний и соответствующего образования. Тогда можно заказать услуги сиделки, но также в вопросе медицинского ухода можно столкнуться с трудностями, да и дёшево такая платная услуга вам не обойдётся. Поэтому наиболее целесообразным решением будет выбирать дом для пожилых людей с медицинским уходом. При этом важно внимательно ознакомиться с отзывами и всеми предлагаемыми условиями. В Туле и Тульской области наиболее правильно будет выбрать для своего близкого человека сеть частных домов для пенсионеров «Золотой Век».
Каждый подопечный в нашем платном пансионате получает следующие квалифицированные и надёжные услуги при пребывании в наших стенах:
Всё это делает наш частный дом для пожилых людей отличным вариантом для помещения своего близкого человека пенсионного возраста, чтобы он смог почувствовать себя важным и значимым для социума.
Обращайтесь в наш дешёвый дом для пенсионеров «Золотой Век» в Туле и Тульской области для поселения на временное или постоянное пребывание своего близкого человека с различными болезнями, нарушениями психики и прочими осложнениями. И в каждом случае мы гарантируем максимально комфортное пребывание, круглосуточный присмотр и излечение опасных заболеваний.
Дом для людей преклонного возраста в Тульской области располагается в красивом месте с красочной природой и свежим лесным воздухом за чертой города. Все наши пациенты имеют возможность воссоединиться с природой, отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной природы. Это благотворно отражается на психоэмоциональном фоне наших клиентов, помогает оставить все свои проблемы и не переживать.
Но, с другой стороны, неподалёку от нашего платного пансиона для престарелых имеется транспортная развязка, что обеспечивает удобный и комфортный проезд родственникам для посещения постояльцев в любое удобное для вас время. При этом у нас нет никакого регламента относительно ограничений по визитам родственников.
Наш частный Тульский дом престарелых внимательно и ответственно относится к подбору своего персонала, который сможет качественно обслуживать и обеспечивать стариков. При этом важно заметить, что многие родственники пенсионеров первоначально думают о выборе между наймом сиделки или поселением в пансион для пожилых людей.
В нашем регионе имеется большое количество предложений нанять сиделку по недорогой цене. Но такой выбор не всегда рационален и допустим. Зачастую наличием множества физических и психических заболеваний, различные осложнения по здоровью приводят к тому, что больному помимо ухода и заботы требуется ещё и медицинское обслуживание. Большая часть сиделок не может предоставить профессиональное лечение, поэтому её выбор не всегда оправдан.
В таком случае следует выбрать надёжный медицинский пансионат с уходом в Тульской области и Туле для качественного лечения и обслуживания стариков. И тогда можно остановить выбор именно на нашем интернате. У нас ваш близкий человек будет обеспечен всеми необходимыми удобствами, комфортом, обслуживанием и излечением. У нас ваш близкий пенсионер обретёт достойную старость.
Выбрав наше учреждение, вы получите:
*Ваши данные останутся конфиденциальны.
Заказать обратный звонок
24/7