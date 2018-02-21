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Лучшие
сиделки

Квалифицированные и дипломированные сотрудники

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АКЦИЯ при заселении
от 850 руб./сутки

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Услуги и цены

Реабилитация после
инфаркта миокарда

от 850 руб. / сутки

Пансионат для
инвалидов

от 25 000 руб. / месяц

Медицинские
услуги

от 25 000 руб. / месяц

Уход за лежачими
больными

от 1 000 руб. / сутки

Реабилитация
после инсульта

от 850 руб.

Уход при сахарном
диабете

от 30 000 руб. / месяц

Реабилитация
престарелых

от 25 000 руб. / месяц

Уход и помощь
тяжелобольным

от 1 200 руб. / cутки
Медицинская помощь, сестринский уход и реабилитация пожилых в частном пансионате «Золотой Век» в Туле и Тульской области
  • Самые низкие цены в городе
  • Транспортировка из любого города
  • Дипломированный персонал
  • Комфортные условия проживания
  • Вкусное и полезное питание
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    Преимущества пансионата

    Качественное, полноценное 6-разовое питание

    Непрерывная забота и уход.
    24 часа, 7 дней в неделю.

    Ежедневные гигиенические
    процедуры.

    Перевозка
    в пансионат

    Комфортабельное
    размещение

    Разнообразный
    досуг

    Выполнение
    мед. назначений

    СКОЛЬКО ТРАТЯТ КЛИЕНТЫ НА ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ТУЛЕ?

    Сравните предлагаемые цены с предложением конкурентов! Убедитесь, что более выгодного предложения на пансионат для престарелых людей в Туле не существует!

    АКЦИЯ
    от 850руб.
    • Предложение месяца
    • Полезное питание
    • Осмотр и наблюдение 24/7
    • Гигиенический уход
    • Контроль приема лекарств
    • Организованный досуг
    • Мини-холодильник
    • Телевизор в комнате
    • Кондиционер
    • Отдельный санузел и душ
    • Витаминные комплексы
    • Заказать звонок
    СТАНДАРТ
    от 1000руб.
    • 4х МЕСТНЫЙ
    • Полезное питание
    • Осмотр и наблюдение 24/7
    • Гигиенический уход
    • Контроль приема лекарств
    • Организованный досуг
    • Мини-холодильник
    • Телевизор в комнате
    • Кондиционер
    • Отдельный санузел и душ
    • Витаминные комплексы
    • Заказать звонок
    КОМФОРТ
    от 1150руб.
    • 3х МЕСТНЫЙ
    • Полезное питание
    • Осмотр и наблюдение 24/7
    • Гигиенический уход
    • Контроль приема лекарств
    • Организованный досуг
    • Мини-холодильник
    • Телевизор в комнате
    • Кондиционер
    • Отдельный санузел и душ
    • Витаминные комплексы
    • Заказать звонок
    VIP
    от 1300руб.
    • 2х МЕСТНЫЙ
    • Полезное питание
    • Осмотр и наблюдение 24/7
    • Гигиенический уход
    • Контроль приема лекарств
    • Организованный досуг
    • 2х камерный холодильник
    • Smart-TV + Wi-Fi
    • Кондиционер
    • Отдельный санузел и душ
    • Витаминные комплексы
    • Заказать звонок
    Запишитесь на экскурсию+7 (967) 555-43-34Консультация по вопросам заселения и реабилитации пожилых.
    Организация трансфера от кровати до кровати.

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      Наши специалисты

      Зубарев Виктор

      Руководитель

      Синютина Ирина

      Психолог

      Царёва Валентина

      Реабилитолог

      Кузьмина Наталья

      Сиделка

      Рачёва Галина

      Арт-терапевт

      Деркач Евгений

      Повар

      Частный пансионат для престарелых в Туле и Тульской области

      пансионат для пожилых

      Частный дом престарелых в Туле и Тульской области «Золотой Век» является специализированным медицинским учреждением для хорошего, надёжного проживания, квалифицированного ухода и обеспечения заботы людям преклонных лет. Каждый наш пациент обеспечивается предоставлением надёжных услуг в комфортных и безопасных условиях. Наряду с этим, мы обеспечиваем внимательное отношение к каждому старику, круглосуточный присмотр за самочувствием и оказание всей необходимой помощи для недопущения необратимых последствий.

      Мы ценим каждого своего подопечного, проявляем к ним внимание и оказываем квалифицированную психологическую поддержку. А также дополнительно в нашем частном доме престарелых Сочи для инвалидов, тяжелобольных клиентов, лиц с ограниченными возможностями предоставляется услуга нанять сиделку с заранее обговорённым графиком круглосуточного присмотра или с ограничением по времени. Она обладает необходимой квалификацией, необходимыми знаниями и навыками работы с больными людьми преклонных лет, а также имеет доступную и посильную стоимость.

      Наш персонал состоит только из профессиональных и дипломированных специалистов, которые имеют высшее медицинское образование, регулярно повышают уровень своей квалификации. Они готовы найти подход к любому своему пациенту и обладают навыками общения с такой крайне уязвимой группой, как старики.

      Цена на уход в пансионе для пожилых в Туле «Золотой Век»

      низкие цены

      Наш пансионат для престарелых в Туле недорого обеспечивает всех своих подопечных качественными и надёжными условиями пребывания, обеспечения достойной старости по лояльным ценам. При этом наши профессиональные и безопасные услуги обеспечиваются с гарантией надёжности обслуживания квалифицированным персоналом.

      Именно поэтому если вам требуется поселить своего близкого человека преклонных лет в комфортные условия с заботой, вниманием, надёжным обслуживанием и профессиональным лечением, то выбор нашего дома престарелых недорого в Туле и Тульской области «Золотой Век» будет для вас верным и надёжным выбором. За доступную стоимость вы будете обеспечены услугами европейского качества и достойной старостью в кругу своих единомышленников.

      Обращайтесь прямо сейчас в наш дом престарелых в Туле «Золотой Век» недорого для поселения своего близкого человека пенсионного возраста в комфортные условия пребывания с качественным обслуживанием и медицинским обеспечением по лояльным ценам.

      Стоимость проживания
      Стандарт (5-местные номера) от 25 000 руб.
      Стандарт + (3-х местные номера) от 35 000 руб.
      VIP (1 или 2-х местные номера) от 50 000 руб.

      Цены на услуги в доме престарелых
      Услуга Стоимость
      Первичная консультация по телефону БЕСПЛАТНО
      Экскурсия по пансионату по предварительной записи
      Перевозка больных от 3 000 руб.
      Сиделка от 2 000 руб.
      Врач ЛФК от 3 500 руб.
      УЗИ от 1600 руб.
      Массаж от 1 800 руб.

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      Особенности самочувствия и состояния здоровья пожилых людей

      услуги пенсионерам

      Старые люди представляют собой особую уязвимую группу, которой необходимо обеспечивать особое внимание, уход и заботливое отношение. Зачастую их настроение и психическое состояние неустойчиво, постоянно изменяется. Наряду с этим, старые люди обычно имеют большое количество заболеваний, в том числе и хронического характера. Или различные расстройства психики. Всё это приводит к серьёзным осложнениям и пенсионер в полной или частичной мере уже не может осуществлять самостоятельный уход за собой и выполнять обычные повседневные заботы о себе.

      В такой ситуации больному нужна помощь со стороны близких людей или помещение в специализированный интернат, где такую помощь будут оказывать профессионалы. К сожалению, родственники не всегда могут оставить все свои дела и работу, чтобы всецело посвятить себя заботе о старике. Да и нередко необходима специализированное медицинское обслуживание, которое можно обеспечить только при наличии специальных знаний и соответствующего образования. Тогда можно заказать услуги сиделки, но также в вопросе медицинского ухода можно столкнуться с трудностями, да и дёшево такая платная услуга вам не обойдётся. Поэтому наиболее целесообразным решением будет выбирать дом для пожилых людей с медицинским уходом. При этом важно внимательно ознакомиться с отзывами и всеми предлагаемыми условиями. В Туле и Тульской области наиболее правильно будет выбрать для своего близкого человека сеть частных домов для пенсионеров «Золотой Век».

      пенсионеры радуются

      Услуги сети пансионатов для престарелых в Туле и Тульской области «Золотой Век»

      Каждый подопечный в нашем платном пансионате получает следующие квалифицированные и надёжные услуги при пребывании в наших стенах:
      досуг пенсионеров

      • Качественное обслуживание медицинского характера, круглосуточный присмотр и оказания экстренной помощи при ухудшении самочувствия.
      • Пребывание в современных палатах со всеми удобствами, комфортом, новой мебелью и оборудованием.
      • Вкусное и сбалансированное питание, обогащённое витаминами и минералами.
      • Благоприятная атмосфера пребывания, заботливое отношение со стороны персонала платного дома престарелых.
      • Обеспечение интересного и разнообразного досуга по интересам, в том числе с прогулками на свежем воздухе и поездками за пределы нашего пансионата для пенсионеров.
      • Общение с единомышленниками, людьми одного возраста, которые имеют общие интересы и всегда найдут, что обсудить с интересом для каждого пациента.

      Всё это делает наш частный дом для пожилых людей отличным вариантом для помещения своего близкого человека пенсионного возраста, чтобы он смог почувствовать себя важным и значимым для социума.

      Обращайтесь в наш дешёвый дом для пенсионеров «Золотой Век» в Туле и Тульской области для поселения на временное или постоянное пребывание своего близкого человека с различными болезнями, нарушениями психики и прочими осложнениями. И в каждом случае мы гарантируем максимально комфортное пребывание, круглосуточный присмотр и излечение опасных заболеваний.

      Месторасположение пансионата для пожилых людей в Туле «Золотой Век»

      Дом для людей преклонного возраста в Тульской области располагается в красивом месте с красочной природой и свежим лесным воздухом за чертой города. Все наши пациенты имеют возможность воссоединиться с природой, отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной природы. Это благотворно отражается на психоэмоциональном фоне наших клиентов, помогает оставить все свои проблемы и не переживать.

      как попасть в дом для пожилого

      Но, с другой стороны, неподалёку от нашего платного пансиона для престарелых имеется транспортная развязка, что обеспечивает удобный и комфортный проезд родственникам для посещения постояльцев в любое удобное для вас время. При этом у нас нет никакого регламента относительно ограничений по визитам родственников.

      Квалифицированный персонал комфортного дома для пожилых людей «Золотой Век»

      дом

      Наш частный Тульский дом престарелых внимательно и ответственно относится к подбору своего персонала, который сможет качественно обслуживать и обеспечивать стариков. При этом важно заметить, что многие родственники пенсионеров первоначально думают о выборе между наймом сиделки или поселением в пансион для пожилых людей.

      В нашем регионе имеется большое количество предложений нанять сиделку по недорогой цене. Но такой выбор не всегда рационален и допустим. Зачастую наличием множества физических и психических заболеваний, различные осложнения по здоровью приводят к тому, что больному помимо ухода и заботы требуется ещё и медицинское обслуживание. Большая часть сиделок не может предоставить профессиональное лечение, поэтому её выбор не всегда оправдан.

      В таком случае следует выбрать надёжный медицинский пансионат с уходом в Тульской области и Туле для качественного лечения и обслуживания стариков. И тогда можно остановить выбор именно на нашем интернате. У нас ваш близкий человек будет обеспечен всеми необходимыми удобствами, комфортом, обслуживанием и излечением. У нас ваш близкий пенсионер обретёт достойную старость.

      Выбрав наше учреждение, вы получите:

      • индивидуальную реабилитация пожилых, подобранную персонально для каждого нашего постояльца, с учетом заболеваний, имеющихся у него;
      • регулярное пребывание на свежем воздухе;
      • 6-разовое полноценное, сбалансированное питание;
      • при необходимости оказывается качественная медицинская помощь и поддержка, у нас работают опытные и квалифицированные психотерапевты;
      • помощь в оказании социальной адаптации, новый круг приятелей, новые знакомства, возможность общаться со своими сверстниками.

      реабилитация пенсионеров

      Наши дома в Тульской области:

      Элитный дом

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      Киреевск

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      Щёкино

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      Узловая

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      Ефремов

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      Новомосковск

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      Богородицк

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      Донской

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      Остались вопросы? Звоните!+7 (967) 555-43-34Консультация по вопросам заселения и реабилитации пожилых.
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